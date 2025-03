Maxwell, antigo jogador do Paris-Saint-Germain, anteviu o confronto desta terça-feira, frente ao Liverpool, a contar para a segunda mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões.

Em declarações ao L'Équipe, o antigo defesa brasileiro destacou o talento dos jovens da equipa parisiense, que, ao contrário de outros tempos, «não acusam pressão».

«Anfield está a crescer. É uma atmosfera especial. É preciso estar preparado, mas os jovens jogadores de hoje não são os mesmos de antes. Eles não sentem a pressão. Quando vejo Doué e Barcola a jogar, por exemplo, eles nunca dão a impressão de estarem sob pressão.»

Maxwell comentou ainda a evolução de Nuno Mendes no PSG, lembrando que o internacional português viu o vínculo com o clube parisiense alargado até 2029 no mês passado.

«Acho que o Nuno está a fazer uma grande época. É um dos jogadores mais dominantes da Europa na sua posição. Em termos de velocidade e projeção, há poucos iguais. É normal que ainda tenha coisas a melhorar, não nos podemos esquecer que é um jogador jovem. Mas a sua evolução é extremamente positiva. O que eu gosto nele é que, seja qual for o contexto, ele sempre joga com muita personalidade.»

Luis Enrique também não escapou aos elogios do antigo jogador do Paris, que considera o técnico de 54 anos o motor do sucesso da equipa.

«Sente-se que a equipa o segue, que adotou este jogo coletivo com controlo. Isso agrada-me, é uma equipa sólida, que sabe jogar, especialmente nos momentos-chave», elogiou.

«Se o PSG conseguir vencer o Liverpool, consegue vencer qualquer um e consegue ganhar a Liga dos Campeões. Acredito que se pode classificar e há muitas razões para eu dizer isto. Em primeiro lugar, o facto de a regra do golo fora de casa ter deixado de existir, mas muito mais do que isso, há o controlo do PSG sobre o jogo. Não os vejo a mudar o seu estilo na terça-feira [hoje]. As duas equipas conhecem-se como a palma da mão, haverá ritmo e transições, talvez mais do que na primeira mão, mas não vejo nenhuma razão para que o PSG não passe.»

O PSG vai a Anfiel à procurar da vitória diante do Liverpool, esta terça-feira (20h), depois de um resultado negativo (1-0) na primeira mão dos «oitavos».

Acompanhe tudo AO MINUTO no Maisfutebol.