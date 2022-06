O Paris Saint-Germain anunciou esta sexta-feira o português Luís Campos como novo conselheiro do futebol.

«Luis Campos será responsável pela organização, recrutamento e desempenho da equipa», informou o emblema gaulês em comunicado.

O dirigente luso confessou que está «muito feliz» por assumir um novo projeto. «C onsidero que é o clube mais ambicioso e emocionante do mundo do futebol. Partilhamos a mesma visão, uma visão na qual acredito firmemente, e estou ansioso para começar a trabalhar para desenvolver o potencial excecional do clube», disse aos órgãos de comunicação dos parisienses.

O PSG referiu ainda que «vai beneficiar das ideias, conhecimentos e experiência de Luís Campos, para ajudar a equipa a atingir um novo patamar».

Note-se que, tal como noticiou o Maisfutebol, a contratação de Luís Campos foi uma exigência colocada por Mbappé, que elencou uma série de mudanças no clube para renovar contrato.

Luís Campos tem um passado de sucesso em França, depois de ter conduzido ao título o Mónaco (2016/17) e o Lille (2020/21), enquanto coordenador técnico e diretor desportivo.

