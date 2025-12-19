Luis Enrique, treinador do PSG, confirmou que o guarda-redes Matvey Safonov, o herói da conquista pelos parisienses da Taça Intercontinental ao defender quatro penáltis do Flamengo no desempate final, fraturou a mão esquerda durante as grandes penalidades decisivas.

Na antevisão à eliminatória da Taça de França com o Fontenay (sábado, 20h00), do quinto escalão do futebol gaulês, o técnico admitiu que «nem os jogadores sabem muito bem como é que tudo aconteceu», acreditando que a lesão de Safonov deu-se no penálti batido por Pedro. «Achamos que foi no terceiro penálti. Ele fez um movimento estranho», justificou.

«Apesar da fratura, ele defendeu as duas últimas tentativas. A adrenalina é tão forte que ele não sentiu nenhuma dor. Estar preparado, sejam quais forem as circunstâncias, é a mentalidade que queremos nos jogadores», vincou Luis Enrique, que ainda não consegue precisar o tempo de paragem do guarda-redes russo.

«Ainda não falei com ele. Ninguém espera passar por situações negativas, mas é também nesses momentos que se aprende. Ele esteve muito bem nos últimos quatro jogos. Vai voltar rápido, porque essa é a mentalidade dele», acredita o técnico do PSG.