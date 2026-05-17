O PSG encaixou a sexta derrota no campeonato na 34.ª e última jornada, neste domingo, na visita ao vizinho Paris FC (2-1). Com Vitinha de início e Gonçalo Ramos e João Neves a saírem do banco aos 27 e 68 minutos, respetivamente, os pentacampeões franceses adiantaram-se pelo extremo Barcola aos 50 minutos.

Entre trocas, o avançado Gory operou a reviravolta com golos aos 76 e 90+4 minutos.

Assim, o PSG terminou no topo com 76 pontos, enquanto o Paris FC estacionou no 11.º lugar, com 44 pontos.

Também neste domingo, o Lens goleou na visita ao Lyon de Paulo Fonseca (4-0). O avançado Afonso Moreira (ex-Sporting) foi titular nos anfitriões.

Numa primeira parte eficaz, o Lens contou com o acerto do avançado Said aos 20 e 32 minutos, além do golo do extremo Sotoca aos 45+1m. Por último, o avançado Thauvin encerrou a contenda aos 54 minutos.

Se o Lens terminou no segundo lugar com 70 pontos, o Lyon não aproveitou a derrota do Lille (3.º) e ficou pelo quarto lugar, com 60 pontos. Por isso, a turma de Paulo Fonseca vai disputar as pré-eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões.

