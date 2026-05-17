VÍDEO: Paris FC vence PSG, Lyon perde e falha acesso direto à Champions
Turma de Paulo Fonseca termina no quarto lugar após goleada sofrida na receção ao Lens
Turma de Paulo Fonseca termina no quarto lugar após goleada sofrida na receção ao Lens
O PSG encaixou a sexta derrota no campeonato na 34.ª e última jornada, neste domingo, na visita ao vizinho Paris FC (2-1). Com Vitinha de início e Gonçalo Ramos e João Neves a saírem do banco aos 27 e 68 minutos, respetivamente, os pentacampeões franceses adiantaram-se pelo extremo Barcola aos 50 minutos.
Entre trocas, o avançado Gory operou a reviravolta com golos aos 76 e 90+4 minutos.
Assim, o PSG terminou no topo com 76 pontos, enquanto o Paris FC estacionou no 11.º lugar, com 44 pontos.
Gory decidiu o Dérbi de Paris nos descontos 😍#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #ParisFC #bacanaplay pic.twitter.com/YKzXG41oWR— sport tv (@sporttvportugal) May 17, 2026
Também neste domingo, o Lens goleou na visita ao Lyon de Paulo Fonseca (4-0). O avançado Afonso Moreira (ex-Sporting) foi titular nos anfitriões.
Numa primeira parte eficaz, o Lens contou com o acerto do avançado Said aos 20 e 32 minutos, além do golo do extremo Sotoca aos 45+1m. Por último, o avançado Thauvin encerrou a contenda aos 54 minutos.
Se o Lens terminou no segundo lugar com 70 pontos, o Lyon não aproveitou a derrota do Lille (3.º) e ficou pelo quarto lugar, com 60 pontos. Por isso, a turma de Paulo Fonseca vai disputar as pré-eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões.
Mas que classe de Thauvin 🎩— sport tv (@sporttvportugal) May 17, 2026
O Lens goleou o Lyon por 0-4 🥶#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #Lyon #Lens #bacanaplay pic.twitter.com/BJrclFGtIH