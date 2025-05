Na 33.ª e penúltima jornada da Ligue 1, o PSG goleou na visita ao Montpellier, com Gonçalo Ramos a assinar um hat-trick (4-1). Na noite deste sábado, o ponta de lança português foi titular, enquanto João Neves não saiu do banco.

Num duelo dominado pelos parisienses, o médio Mayulu inaugurou o marcador aos 44 minutos. Na etapa complementar, Gonçalo Ramos dominou os festejos aos 49, 59 e 65 minutos. Pelo meio, Coulibaly reduziu, aos 64 minutos.

Assim, Ramos leva 18 golos na temporada, sendo dez na Ligue 1. O português, de 23 anos, não marcava desde 19 de abril – cinco jogos em branco.

Assim, o já despromovido Montpellier permanece em último, com 16 pontos, antes da visita ao Nantes (15.º). Quanto ao PSG, retoma a via das vitórias no campeonato e atinge os 81 pontos, antes da receção ao Auxerre (10.º), no sábado.

Lyon cai da Europa

Na visita ao Mónaco, os comandados de Paulo Fonseca encaixaram novo desaire, desta feita por 2-0, caindo para o 7.º lugar.

Os golos foram assinados pelo extremo Minamino, aos 62 minutos, e pelo médio Zakaria, aos 68 minutos.

A vitória permite ao Mónaco garantir o 3.º lugar e a qualificação direta para a Liga dos Campeões, ao cabo de 61 pontos, quatro de vantagem sobre o Nice (4.º). Segue-se a visita ao Lens (9.º).

Quanto ao Lyon, caiu para o 7.º lugar, com 54 pontos, a três do Estrasburgo (6.º). Na última ronda há receção ao Angers (13.º).

Numa ronda marcada pelas derrotas de Nice, Lille, Estrasburgo e Lyon – quarto, quinto, sexto e sétimo classificado – continua por definir quem termina em lugar de play-off da Champions, de Liga Europa e Liga Conferência. No fundo da tabela, St. Étienne, Nantes e Reims procuram escapar à despromoção, destino inevitável para o Montpellier.

Outros resultados.

Angers 2-1 Estrasburgo

Auxerre 1-1 Nantes

Brest 2-0 Lille

Le Havre 1-3 Marselha

Reims 0-2 St. Étienne

Rennes 2-0 Nice

Toulouse 1-1 Lens