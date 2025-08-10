Na sequência da expulsão na final do Mundial de Clubes, por puxar o cabelo do espanhol Marc Cucurella (Chelsea), João Neves foi castigado por dois jogos. A informação é avançada pelos franceses da RMC Sport.

Assim sendo, o médio de 20 anos prolonga a preparação da época e falha a Supertaça Europeia, com o Tottenham, e a primeira jornada da Ligue 1, no reduto do Nantes. Estes encontros estão agendados para quarta-feira e domingo, respetivamente.

Quanto à estreia de Neves em 2025/26, deverá acontecer a 22 de agosto, em Paris, ante o Angers.