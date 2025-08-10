PSG
Há 12 min
Atenção, PSG: João Neves falha Supertaça Europeia e arranque da Liga
Médio português castigado por expulsão no Mundial de Clubes
SS
Médio português castigado por expulsão no Mundial de Clubes
SS
Na sequência da expulsão na final do Mundial de Clubes, por puxar o cabelo do espanhol Marc Cucurella (Chelsea), João Neves foi castigado por dois jogos. A informação é avançada pelos franceses da RMC Sport.
Assim sendo, o médio de 20 anos prolonga a preparação da época e falha a Supertaça Europeia, com o Tottenham, e a primeira jornada da Ligue 1, no reduto do Nantes. Estes encontros estão agendados para quarta-feira e domingo, respetivamente.
Quanto à estreia de Neves em 2025/26, deverá acontecer a 22 de agosto, em Paris, ante o Angers.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS