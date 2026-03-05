PSG
França: João Neves falha receção do PSG ao Mónaco
Médio faz tratamento há uma semana e já acumula mais de 50 dias de paragem nesta época
Depois de eliminar o Mónaco na Champions, o PSG volta a receber os monegascos na sexta-feira (19h45), desta feita para o campeonato. Os parisienses não vão contar com João Neves, que continua a recuperar de lesão num tornozelo. Numa época marcada por sucessivas lesões musculares, o médio português já parou 56 dias desde setembro.
Além de Neves, também Fabián Ruiz e Quentin Ndjantou constam no boletim clínico do PSG.
O líder do campeonato leva 57 pontos, quatro de vantagem sobre o Lens, enquanto o Mónaco ocupa o sétimo posto, a três pontos dos lugares europeus.
