Luis Enrique confirmou que Nuno Mendes tem uma lesão muscular, mas afastou o cenário de longa paragem.

«Saiu porque apresentava uma lesão muscular. Não há nada de grave, mas eu não sou médico. Com esta intensidade e neste tipo de jogos, é normal haver problemas. Veremos amanhã [quarta-feira]», disse o treinador do PSG em conferência de imprensa.

Estavam decorridos 38 minutos do Liverpool-PSG – a contar para a segunda mão dos “quartos” da Champions – quando Nuno Mendes abandonou o relvado de Anfield, com queixas musculares.

O internacional português leva sete assistências e seis golos em 37 jogos pelo PSG nesta época, além de seis jogos pela Seleção.