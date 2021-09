Terminados os trabalhos da Seleção Nacional, Nuno Mendes apresentou-se no novo clube.

O lateral português, que no último dia de mercado trocou o Sporting pelo PSG, foi recebido pelo treinador Mauricio Pochettino, que comentou a forma física do jogador: «Fuerte» [«Forte» em Português»]

Depois, juntou-se aos companheiros no ginásio, tendo trabalhado ao lado do compatriota Danilo Pereira, como pode ver no vídeo associado ao artigo.

Pelas fotografias divulgadas pelo clube, que pode ver na galeria associada, Nuno Mendes pisou ainda o relvado do centro de treinos do clube parisiense.