VÍDEO: PSG vence Lille antes da visita ao Sporting e salta para a liderança
Trio luso em ação pelos parisienses, Tiago Santos titular pelo Lille. PSG à espera do que fará o Lens na receção ao Auxerre
Na ressaca da surpreendente eliminação na Taça de França, o PSG retomou o campeonato com um triunfo na receção ao Lille, em encontro da 18.ª jornada (3-0). Nos parisienses, Vitinha e Nuno Mendes foram titulares, Gonçalo Ramos foi aposta aos 76 minutos e o lesionado João Neves ficou de fora. No Lille, o lateral Tiago Santos foi titular e o extremo Félix Correia saiu do banco aos 90m.
Num encontro geralmente controlado pelos anfitriões, o marcador foi inaugurado aos 13 minutos, quando Vitinha serviu Dembélé e atingiu a décima assistência na época. Na segunda parte, aos 64 minutos, Dembélé protagonizou uma autêntica obra de arte e assinou o sétimo golo nesta temporada. A fechar, aos 90+3m, o avançado Barcola sentenciou o encontro.
Dembélé pelo buraco da agulha 🪡#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #PSG #Lille #bacanaplay pic.twitter.com/3r1QHIvIes— sport tv (@sporttvportugal) January 16, 2026
Assim, o PSG saltou para a liderança do campeonato, com 42 pontos, dois de vantagem sobre o Lens, que no sábado recebe o Auxerre (17.º). Os parisienses visitam o Sporting na terça-feira (20h) e o Auxerre na sexta-feira (19h).
Quanto ao Lille, segue no quarto posto com 32 pontos. Segue-se a visita ao Celta de Vigo para a Liga Europa, na quinta-feira (20h), e a receção ao Estrasburgo (7.º), a 25 de janeiro.