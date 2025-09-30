Na antevisão à visita do PSG ao Barcelona, na segunda ronda da fase liga da Champions, Hakimi relativizou o poderio ofensivo dos catalães, apontando ao talento de Nuno Mendes.

«Yamal? Não vai estar no meu corredor, mas vai jogar contra o melhor lateral-esquerdo do Mundo, o Nuno Mendes. É capaz de parar o Lamine Yamal, como já fez no passado e contra avançados semelhantes. Ainda assim, vamos ajudar o Nuno a evitar o um para um, porque conhecemos a capacidade do Yamal nessa situação», disse em conferência de imprensa.

Na última época, na final da Liga das Nações – conquistada por Portugal frente a Espanha – Nuno Mendes brilhou e “secou” Lamine Yamal.

Quanto ao duelo desta quarta-feira (20h), em Barcelona, o PSG não conta com Marquinhos, Désiré Doué, Kvaratskhelia, nem com o Bola de Ouro, Ousmane Dembélé.

«São jogadores muito importantes, é verdade, mas temos um plantel com profundidade e qualidade. Estamos preparados para vencer», acrescentou Hakimi.

Os campeões europeus em título e o Barcelona estão igualados a três pontos no topo da tabela, empatados com outras 12 equipas que também venceram na jornada inaugural da fase liga.

