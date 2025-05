A uma semana e meia da final da Liga dos Campeões, as autoridades francesas têm delineado um plano para conter as celebrações em Marselha, no caso de o PSG perder frente ao Inter de Milão.

De acordo com o L’Équipe, a polícia do departamento de Bocas do Ródano está preparada para implementar «um dispositivo de segurança rodoviária e na via pública», independentemente do resultado, face à fervorosa rivalidade entre PSG e Marselha.

A final da Champions está agendada para a noite de 31 de maio (20h), em Munique.