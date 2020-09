Neymar foi punido com dois jogos de suspensão depois de ter sido expulso no embate com o Marselha. Um castigo leve tendo em conta que a acalorada discussão com Álvaro González tinha uma moldura penal que podia ir até aos sete jogos.

Bem mais pesado foi o castigo imposto a Kurzawa, punido com seis jogos. Ainda em relação ao jogo no Parque dos Príncipes, que contou com cinco expulsões, foram ainda punidos Amavi (três jogos), Paredes (dois jogos) e Benedetto (um jogo).

A comissão de disciplina da liga francesa não se pronunciou, para já, sobre os alegados insultos racistas que Neymar diz ter sido alvo da parte da Alvaro González, mas a comissão da liga está ainda a investigar o caso, com recurso às imagens e o jogador argentino. Ainda sobre o mesmo assunto, Di Maria foi convocado para a próxima reunião, marcada para 23 de setembro, para responder sobre uma alegada cuspidela sobre Alvaro Gonzalez.