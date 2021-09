Mauricio Pochettino falou esta sexta-feira em conferência de imprensa sobre Nuno Mendes, jogador que neste mercado de verão o PSG contratou ao Sporting.

O técnico começou por ser questionado sobre se o lateral português vai ser titular frente ao Clermont, este sábado.

«É claro que não vai ser titular amanhã, ele só chegou ao clube ontem [quinta-feira]. É um jogador com um grande potencial, que o clube já seguia há muito tempo», começou por dizer Pochettino.

«Creio que foi uma grande contratação por parte do clube, do presidente, do Leonardo e de toda a estrutura, trazer um jogador como o Nuno Mendes, com o potencial que tem, que pode ajudar a equipa a atingir os seus objetivos.»