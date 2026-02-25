Esmagar e controlar na segunda parte bastou para o PSG prosseguir a defesa do título e avançar para os “oitavos” da Liga dos Campeões. Na noite desta quarta-feira, e depois da vitória no Mónaco (3-2), os campeões da Europa empataram em casa (2-2).

Na segunda mão do play-off, Nuno Mendes, Vitinha e João Neves foram titulares, enquanto Gonçalo Ramos saiu do banco aos 88 minutos.

Ainda que o extremo Akliouche tenha inaugurado o marcador a favor dos monegascos aos 45 minutos, empatando a eliminatória (3-3), o destino virou a favor dos parisienses aos 58 minutos, quando o extremo Coulibaly viu o segundo cartão amarelo.

Enquanto o central Marquinhos aplicou o 1-1 aos 60 minutos, o avançado Kvaratskhelia completou a reviravolta no jogo aos 66m, fixando a eliminatória em 5-3.

Ainda que o defesa Teze tenha restabelecido a igualdade aos 90+1m (2-2, 5-4 no agregado), os minutos foram escassos para o Mónaco forçar o prolongamento.

Desta forma, o PSG vai defrontar Barcelona ou Chelsea nos “oitavos”, eliminatória a disputar entre 9 e 18 de março.