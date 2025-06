O Paris Saint-Germain passeou em Atlanta para garantir um lugar nos “quartos” do Mundial de Clubes. Na tarde deste domingo, ante o Inter Miami, os parisienses cingiram os norte-americanos à respetiva área e resolveram a eliminatória antes do intervalo (4-0).

Este duelo ficou marcado pelo reencontro de Luis Enrique – outrora treinador do Barcelona – com Messi, Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba e Javier Mascherano – treinador do Inter Miami.

Nos titulares, o timoneiro dos parisienses manteve Vitinha, João Neves e Nuno Mendes, e apostou no avançado Barcola, em detrimento de Mayulu. Por sua vez, Gonçalo Ramos não saiu do banco.

Nos norte-americanos, Mascherano estreou o lateral Jordi Alba a titular no Mundial. De início começou o extremo Segovia (ex-Casa Pia).

Recorde o desenrolar desta partida.

Ainda que os milhares de adeptos gritassem por Messi, o Inter Miami nunca encontrou embalo para reagir à supremacia francesa, o que ficou evidenciado ao sexto minuto. Depois de Kvaratskhelia testar os reflexos do guardião Ustari, João Neves inaugurou o marcador.

Na sequência de um livre cobrado à esquerda por Vitinha, o “baixinho” acelerou nas costas da defesa e cabeceou para a estreia a marcar no Mundial.

De remate em remate, Fabián Ruiz viu o 2-0 anulado aos 16 minutos, por fora de jogo. Em todo o caso, João Neves tratou de duplicar a vantagem. Estavam decorridos 39 minutos quando o médio aproveitou uma recuperação adiantada de Ruiz.

Em suma, aos 20 anos, na época de estreia pelos parisienses, João Neves acumula 63 jogos – 56 pelo PSG – sete golos e nove assistências. Recorde nesta carreira a despontar.

Até ao intervalo, o Inter Miami sucumbiu à pressão, com Avilés – entrado aos 19m – a conceder o 3-0, aos 44m. Pouco depois, aos 45+3m, Hakimi tabelou com a barra para confirmar a goleada.

Quando soou o apito para a pausa, os pupilos de Enrique dominavam na maioria das métricas: posse (73 por cento), remates (10-0), remates enquadrados (6-0), cantos (4-0), passes (340-107) e interceções (6-5).

Entre trocas, a etapa complementar contou com ascendente dos norte-americanos, uma vez que o PSG desacelerou. Em todo o caso, o Inter Miami revelou pólvora seca.

Assim, os parisienses vão medir forças com Bayern Munique ou Flamengo, na tarde de sábado (17h), de novo em Atlanta.

Por sua vez, o Inter Miami retoma a ação na fase regular da MLS na madrugada de 6 de julho, no reduto dos canadianos do Montréal. Os comandados de Mascherano ocupam o sexto lugar do Grupo Este, com três jogos de atraso – e 11 pontos – para o líder Philadelphia Union.

A Figura: João Neves, o princípio do fim para Messi e companhia

Ora junto aos centrais, ora entre os avançados, João Neves é peça para todos os momentos do PSG. Além de bisar (1-0 e 2-0), o jovem português conseguiu 54 passes – em 57 tentados – três passes longos (100 por cento de acerto), dois duelos ganhos, uma interceção e um desarme.

O médio foi poupado por Luis Enrique, sendo rendido por Dembélé aos 62 minutos. Saiu de cena após nova exibição convincente. É pilar no projeto parisiense.

O Momento: o oceano entre Paris e Miami, 45+3 minutos

O intervalo chegou com os europeus a golearem, ainda que a pressão não fosse sufocante. Bastou o PSG acelerar de forma pontual para resolver a contenda, com três golos em oito minutos. Na etapa complementar, os franceses desaceleram e limitaram-se a gerir.

Ficou patente a real diferença entre a elite europeia e a alegada nata norte-americana.