Neymar foi assobiado pelos adeptos do PSG no embate com o Bordéus (3-0) e respondeu nas redes sociais.

O internacional brasileiro publicou uma fotografia ao lado do filho Davi com uma mensagem: «Feliz em ver-vos bem e felizes!! É isso que me move e me faz continuar», escreveu, referindo-se também ao irmão do filho.

Neymar publicou ainda alguns vídeos a jogar basquetebol em família.

Também este domingo, Cesc Fàbregas e Luis Suárez saíram em defesa do brasileiro e também de Messi, outro dos alvos da fúria dos adeptos parisienses.