Neymar Jr foi expulso no PSG-Estrasburgo com dois cartões amarelos no espaço de um minuto.

O internacional brasileiro viu o primeiro cartão por ter atingido na cara um adversário e o segundo por ter feito uma simulação descarada, na área dos visitantes.

Neymar vai, assim, falhar o jogo do PSG... a 1 de janeiro.

No vídeo associado, por ver todo o lance.