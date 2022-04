O médio do Paris Saint-Germain, Leandro Paredes, foi operado esta quinta-feira a uma pubalgia e vai ficar ausente dos relvados por cerca de dois meses, anunciou o emblema parisiense.

Assim, o internacional argentino deverá perder o resto da temporada.

Paredes sofreu uma lesão nos adutores no último domingo, diante do Lorient, e a equipa médica do PSG entendeu que deveria ser operado à pubalgia de que padecia e que se arrastava há meses.

Nas redes sociais, o médio de 27 anos deu conta do sucesso da cirurgia.