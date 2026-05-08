Há 45 min
Luis Enrique convida jogadores do PSG para jantar, mas não aparece
Timoneiro de Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e de Gonçalo Ramos completa 56 anos nesta sexta-feira
Luis Enrique completa 56 anos nesta sexta-feira e agendou um jantar com os jogadores do PSG para a noite de quinta-feira, nas imediações do Arco do Triunfo, num restaurante luxuoso e conhecido pelo caviar. Todavia, escreve a imprensa francesa, o treinador espanhol não apareceu.
Assim, os jogadores do PSG comemoraram a vida de Luis Enrique sem o treinador.
Os parisienses lideram o campeonato doméstico, já conquistaram a Supertaça francesa, a Supertaça Europeia e a Taça Intercontinental, e prepararam a final da Champions, ante o Arsenal.
