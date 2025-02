Para a visita a Saint-Brieuc, na costa ocidental francesa, o PSG não conta com Vitinha entre os convocados. Na noite desta quarta-feira, o detentor da Taça de França disputa os “quartos” no reduto do Stade Briochin, 9.º classificado da 4.ª divisão.

Na comitiva parisiense vão estar Gonçalo Ramos, Nuno Mendes e João Neves.

Quanto a Vitinha – titular indiscutível – continua a recuperar a melhor forma, antes da receção a Lille e Liverpool. Na terça-feira, o médio português fez exercícios de recuperação. Na época em curso, o ex-FC Porto acumula seis golos e uma assistência em 34 partidas pelo PSG.

Os parisienses entram em ação às 20h10 desta quarta-feira. Para esta tarde (18h) está agendado o duelo entre Brest e Dunkerque – 3.º da II Liga – emblema orientado pelo português Luís Castro, outrora ao leme da equipa B e dos juniores do Benfica.

Nas meias-finais da Taça está o Stade Reims (15.º da Ligue 1) e o Cannes, líder da 4.ª divisão.