Gianluigi Donnarumma e a sua companheira foram alvo de um assalto em casa na última noite, em Paris, avança esta manhã a imprensa francesa.

Os ladrões invadiram a casa do guarda-redes do Paris Saint-Germain, amarraram o casal e roubaram vários artigos de luxo, cujo valor, estima-se, é de 500 mil euros. Segundo a AFP, Donnarumma e a companheira foram ameaçados com uma arma, e o internacional italiano ficou com ferimentos ligeiros.

O casal conseguiu depois refugiar-se num hotel por volta das 03h20, antes de ser encaminhado para o hospital, em choque. Os funcionários da unidade hoteleira alertaram a polícia para o assalto.

Nos últimos anos, refira-se, vários têm sido os jogadores do PSG alvo de assaltos em casa. Em 2021, quatro pessoas foram condenadas por assaltos à casa de Marquinho e de Di María, agora jogador do Benfica.