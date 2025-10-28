O PSG atingiu receitas recorde de 837 milhões de euros em 2024/25, reduzindo as perdas do exercício a menos de 60 milhões. Por isso, o clube pediu à UEFA o fim do mecanismo de vigilância imposto em 2022 pela violação das regras do “fair play” financeiro. Com as novas contas, o clube francês refere que a despesa relacionada com a equipa está abaixo dos 70 por cento das receitas, cumprindo as obrigações impostas pela UEFA.

O valor de rendimentos ímpar, apenas superado por Real Madrid e Manchester City, resulta do aumento de receitas de quatro por cento. Além da época de sonho, os parisienses beneficiaram de ganhos de bilheteira, vendas de camisolas, novos patrocinadores e 46 milhões pela participação no Mundial de Clubes.

Os 837 milhões superam em 31 milhões os resultados da época anterior.