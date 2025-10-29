João Neves integra a comitiva do PSG para a visita ao Lorient, na tarde desta quarta-feira. O médio português esteve parado mais de mês – desde 17 de setembro – face à lesão muscular sofrida numa coxa durante a goleada sobre a Atalanta, na Liga dos Campeões (4-0).

Além deste médio, Luis Enrique também chamou Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos. No boletim clínico dos parisienses continua o médio espanhol Fabián Ruiz, afastado desde 1 de outubro, prejudicado por uma lesão na perna esquerda durante a vitória sobre o Barcelona (2-1).

O PSG lidera o campeonato francês com 20 pontos, um de vantagem sobre o Lens. Nesta quarta-feira, às 18 horas, visita o Lorient (16.º).

Os parisienses recebem o Sporting a 20 de janeiro, na sétima jornada da fase de liga da Champions.