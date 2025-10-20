João Neves não joga desde 17 de setembro, quando contraiu uma lesão na coxa esquerda durante a goleada sobre a Atalanta (4-0). Por isso, o médio português vai falhar o sexto jogo consecutivo do PSG, pois foi ausência contra Marselha, Auxerre, Barcelona, Lille e Estrasburgo, e não foi convocado para a visita ao Bayer Leverkusen.

De resto, Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos seguem na comitiva. Graças às vitórias frente a Barcelona (16.º) e Atalanta (22.ª), os parisienses ocupam o 3.º lugar, igualados por Bayern Munique, Real Madrid, Inter, Arsenal e Qarabag.

Na noite desta terça-feira, às 20h, há visita ao Bayer Leverkusen (25.º).

 

