PSG
Há 1h e 10min
PSG: João Neves falha visita ao Bayer Leverkusen
Médio recupera de lesão na coxa esquerda. Trio luso convocado para Champions
SS
Médio recupera de lesão na coxa esquerda. Trio luso convocado para Champions
SS
João Neves não joga desde 17 de setembro, quando contraiu uma lesão na coxa esquerda durante a goleada sobre a Atalanta (4-0). Por isso, o médio português vai falhar o sexto jogo consecutivo do PSG, pois foi ausência contra Marselha, Auxerre, Barcelona, Lille e Estrasburgo, e não foi convocado para a visita ao Bayer Leverkusen.
De resto, Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos seguem na comitiva. Graças às vitórias frente a Barcelona (16.º) e Atalanta (22.ª), os parisienses ocupam o 3.º lugar, igualados por Bayern Munique, Real Madrid, Inter, Arsenal e Qarabag.
Na noite desta terça-feira, às 20h, há visita ao Bayer Leverkusen (25.º).
📋 Le groupe pour le déplacement à Leverkusen ! 🔴🔵#B04PSG I #UCL pic.twitter.com/aZgHXlps3K— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 20, 2025
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS