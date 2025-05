A propósito da receção ao Arsenal na 2.ª mão das meias-finais da Liga dos Campeões, os ultras do PSG aproveitaram o mediatismo da ocasião para deixar uma mensagem clara: «Palestina livre». A imagem apresentada incorporou as bandeiras da Palestina e do Líbano, alvos de Israel.

No rescaldo à qualificação para a final, milhares de adeptos celebraram no coração da capital francesa. Todavia, os festejos originaram desacatos, resultando em mais de 40 detenções. Houve quem subisse a andaimes, danificasse montras, ou queimasse carros e contentores. Neste turbilhão, um atropelamento – em investigação pelas autoridades – provocou um ferido grave e dois feridos ligeiros.

Face a este cenário, mais de dois mil polícias muniram-se de canhões de água para dispersar a multidão, além de alinharem dezenas de veículos. Em simultâneo, a polícia de choque foi mobilizada para evitar o acesso aos Champs-Élysées e ao Arco do Triunfo.