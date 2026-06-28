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Há 19 min
PSG: portugueses revelam o equipamento alternativo para 2026/27
Bicampeões europeus levantam o véu sobre os tons para a nova época
Bicampeões europeus levantam o véu sobre os tons para a nova época
O PSG apresentou no sábado o equipamento alternativo para 2026/27. Contando com a armada lusa para a sessão fotográfica, os parisienses inspiraram-se nos sons, ritmos e dinâmicas da cidade.
Consulte na galeria associada o novo equipamento dos bicampeões europeus, onde jogam Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos.
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