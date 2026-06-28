O PSG apresentou no sábado o equipamento alternativo para 2026/27. Contando com a armada lusa para a sessão fotográfica, os parisienses inspiraram-se nos sons, ritmos e dinâmicas da cidade.

Consulte na galeria associada o novo equipamento dos bicampeões europeus, onde jogam Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos.