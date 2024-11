Num dia de forte nevão em Paris, o PSG inaugurou o novo centro de treinos, na localidade de Poissy. Num investimento de 300 milhões de euros, o complexo desportivo, de 59 hectares, vai aglomerar todas as equipas de futebol, com condições dignas de realeza.

Nota para os 16 campos de futebol e para os 150 mil metros quadrados de área reservada a treinos ao ar livre.

De acordo com o comunicado divulgado pelo emblema francês nesta quinta-feira, em breve outro edifício vai ser construído, este exclusivo ao alto rendimento da equipa feminina. Quanto à formação, serão 140 os jovens a treinar e estudar neste complexo desportivo.

Entretanto, na noite desta quinta-feira, à margem de uma gala promovida pelo PSG, Nasser al-Khelaïfi reiterou a saída do Parque dos Príncipes. Em declarações à rádio RMC, o presidente do clube garante que a Câmara Municipal de Paris, proprietária do estádio, não deixa outra opção.

«Gosto muito do estádio, mas na Europa muitos estádios têm 80 ou 90 mil lugares. Precisamos de um estádio assim, caso contrário estaremos condenados. O novo estádio estará pronto até 2028», argumentou, lembrando que o Parque dos Príncipes tem capacidade para 48 mil pessoas.