O Paris Saint-Germain venceu, este sábado, na receção ao Brest, por 3-1, na quarta jornada da liga francesa.

A equipa visitante começou melhor e aos 29 minutos chegou ao primeiro, autoria de Romain Del Castillo.

Mas a equipa de Paris reagiu e começou a caminhada rumo à reviravolta. O minuto era o 42 quando Dembélé, assistido por Asensio, marcou o golo do empate.

Aos 73 minutos, Fabián Ruiz marcou um golaço de pé esquerdo que levantou as bancadas do Parc des Princes. Um minuto depois, Dembélé fez o 3-1 e selou o resultado.

Destaque para a titularidade dos portugueses João Neves e Nuno Mendes, ambos substituídos na segunda parte. Vitinha e Gonçalo Ramos continuam lesionados.

Com este resultado, o PSG é líder do campeonato, com 12 pontos, mais dois que o Marselha e o Mónaco. O Brest está em 12.º, com três.