O PSG retomou a liderança do campeonato ao vencer em Estrasburgo por 2-1, em encontro da 20.ª jornada.

Na noite deste domingo, João Neves, Vitinha e Nuno Mendes foram titulares nos parisienses, enquanto Gonçalo Ramos não saiu do banco. Nos anfitriões, o avançado Diego Moreira (ex-Benfica) começou de início, enquanto o médio Rafael Luís (ex-Benfica) foi aposta aos 72 minutos.

Depois de o avançado Panichelli desperdiçar um penálti para o Estrasburgo aos 20 minutos, o médio Mayulu adiantou o PSG aos 22m. Pouco depois, aos 27m, o defesa Guela Doué – irmão do adversário Désiré Doué – restabeleceu a igualdade.

Entre trocas, o lateral Hakimi foi expulso aos 75 minutos, desfalcando os parisienses. Em todo o caso, Nuno Mendes aplicou o 2-1 aos 81 minutos, assinando o quinto golo na época.

Assim, o PSG lidera com 48 pontos, dois de vantagem sobre o Lens. Segue-se a receção ao Marselha (3.º), no domingo (19h45). Por sua vez, o Estrasburgo é sétimo com 30 pontos, antes da visita ao Le Havre (15.º), também no domingo (16h15).

Nos restantes jogos deste domingo, Toulouse (8.º) e Auxerre (17.º e penúltimo) empataram sem golos, enquanto Nice (13.º) e Brest (12.º) empataram a dois golos. Por último, o Angers (11.º) venceu o Metz (18.º e último) por 1-0.