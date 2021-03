Mauricio Pochettino lamentou o assalto e sequestro de que as famílias de Di Maria e Marquinhos foram vítimas e que obrigou à susbitutição do argentino no jogo do PSG do últkmo domingo (derrota em casa frente ao Nantes, 1-2), porém, referiu que ambos estão a recuperar bem psicologicamente.

«Temos um grupo unido. O que aconteceu em casa do Ángel (Di María) ou com a família do Marquinhos no domingo afetou-nos a todos. Todos os jogadores encararam a situação como se fosse uma questão pessoal. Mas o Ángel e o Marquinhos estão bem e as respetivas famílias também, tendo em conta o stress que ambas as situações lhes causou», afirmou o técnico do PSG na antevisão do jogo dos oitavos de final da Taça de França, frente ao Lille.

O treinador do PSG salientou também que «nenhuma equipa técnica no mundo» experimentou as incidências que está a viver: «Desde logo, há esta questão da covid. Até epidemiologistas não sabem as consequências na saúde dos infetados. Após dois meses e meio, com dez lesões, o vírus afetou toda a gente, de jogadores a staff. Estamos a tentar adaptarmo-nos juntamente com a equipa médica para encontrar a melhor estratégia. Agora, aconteceu esta situação do assalto durante o jogo contra o Nantes... Apesar de tudo, estou com uma atitude positiva. Estamos numa boa posição na Liga Francesa (segundo lugar, a três pontos do Lille) e podemos vencer todas as competições em que estamos envolvidos.»

Sobre a recuperação da lesão de Neymar, o técnico que tem o internacional português Danilo Pereira no seu plantel salienta que o brasileiro está «a evoluir a cada dia» e deixa no ar um possível regresso: «Se estiver disponível para defrontar o Lyon [a 21 de março] será bom para todos.»