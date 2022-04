Os problemas físicos têm assombrado a época de estreia de Sergio Ramos em França. Ainda assim, o central espanhol pode voltar a alinhar pelo Paris Saint-Germain dois meses e meio depois do último jogo, já que está entre os eleitos de Mauricio Pochettino para o encontro desta noite no Parc des Princes, diante do Lorient.

Sergio Ramos, de 36 anos, leva apenas cinco jogos pelo emblema parisiense. Atuou por uma vez em novembro e duas em dezembro, tantas quanto em janeiro, mês em que pisou os relvados pela última vez.

Neymar, Messi e Kylian Mbappé também figuram entre os eleitos para a partida da Ligue 1, mas o PSG tem várias baixas por lesão, entre as quais Keylor Navas, Verratti, Di María, Bernat, Kurzawa, Ander Herrera, Diallo e Draxler.