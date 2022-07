O Sp. Braga pode vir a assinar uma parceria com o Paris Saint-Germain. A informação foi avançada pelo Le Parisien e o Maisfutebol confirmou com o clube minhoto que essa é uma possibilidade, embora nada esteja fechado.

Os dois clubes estudam, portanto, como podem assumir um projeto conjunto, numa base mais ampla do que a mera chegada de jogadores a Braga.

É de referir que a notícia surge um dia depois de os arsenalistas terem anunciado dois reforços provenientes do emblema parisiense. Jordan Monteiro e Enzo Tayamoutou são dois luso-franceses, de 18 anos, internacionais pelas camadas jovens nacionais e que vão começar por integrar a equipa sub-23 do Sp. Braga.

Mas pelo que foi possível entender, a chegada dos dois reforços não tem ligação a este processo, que ainda está em fase de estudo e conta com a colaboração de Antero Henrique, antigo dirigente do PSG, clube ao qual chegou depois de um longo passado no FC Porto.