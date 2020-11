As críticas ao trabalho de Thomas Tuchel no Paris Saint-Germain têm subido de tom e, desta vez, foi o técnico alemão a dar um murro na mesa. Depois da vitória por 1-0 diante do Leipzig, o treinador dos parisienses foi questionado sobre a falta de atitude da equipa e ficou irritado com o jornalista.

«Lamento que me continues a fazer sempre esse tipo de perguntas. Vá fazê-las ao balneário se tiveres bolas. Os jogadores deram tudo fisicamente, se fores ao balneário vais encontrá-los cansados, estão mortos, jogaram com o coração, e eu estou muito cansado, muito cansado de ter sempre que te dar explicações», disse o técnico alemão, citado pelo Mundo Deportivo, em conferência de imprensa.

O PSG é líder da Liga francesa, mas o cenário na Liga dos Campeões é bem diferente, já que o emblema francês venceu apenas dois dos quatro jogos realizados e ainda disputa o acesso aos oitavos de final.