O avião que transporta Lionel Messi e a família aterrou esta terça-feira ao início da tarde em Paris.

Junto ao aeroporto, uma multidão de adeptos do PSG esperavam a chegada do craque argentino. Desde domingo, que são muitos os que rumam ao local, com esperança de ver Messi chegar para reforçar o seu clube.

Chegou o dia que tanto ansiavam. Messi chegou a acordo com o PSG e vai ser reforço do PSG.