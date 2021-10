Afinal a ida de Mbappé para o Real Madrid pode não estar para breve e o francês até renovar pelo PSG, pelo menos a julgar pelas palavras de Fayza Lamari, mãe do jogador.

«Estamos em conversações com o PSG para a renovação e as coisas estão a correr bem. Até falei com Leonardo na segunda-feira», disse a mãe de Mbappé em entrevista ao Le Parisien.

Questionada sobre se haverá acordo, apontou: «Uma coisa é certa: ele vai dar tudo até ao fim para ganhar a Liga dos Campeões.»

«O Kylian precisa de estar satisfeito. Se não estiver feliz até é capaz de dizer que vai deixar de jogar. Diz-nos isso muitas vezes. Com ele tudo pode mudar de um dia para o outro», apontou Fayza Lamari.

Depois de Mbappé ter revelado que pediu para sair dos PSG e que a ideia era assinar pelos merengues, Florentino Pérez prometeu novidades sobre este processo em janeiro e deixou água na boca da «afición blanca».

Mais tarde o presidente do gigante espanhol clarificou o que quis dizer em relação ao avançado, mas o diretor desportivo do PSG, Leonardo, avisou: «Não toleramos esta falta de respeito».