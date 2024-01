Centenas de polícias, vestidos de preto, manifestaram-se, esta noite, nas bancadas do Estádio Municipal de Portimão ao minuto 25 do jogo entre Portimonense e Farense.

De pé, os agentes entoaram o Hino Nacional. As claques de Farense e Portimonense juntaram-se ao protesto e calaram os cânticos a meio do Hino. No final, todo o estádio bateu palmas às centenas de polícias: pelo menos 200.

Nos últimos dias, têm-se sucedido os momentos de protesto da PSP, contra as condições laborais, um pouco por todo o país.

A ação de hoje, em Portimão, já tinha sido tornada pública a meio da tarde pelo Sindicato dos Profissionais da Polícia.