Ruud van Nistelrooy vai suceder a Roger Schmidt no comando técnico do PSV Eindhoven na próxima época, anunciou esta quarta-feira o clube.

O antigo avançado neerlandês rubricou um contrato até «meados de 2025», lê-se na nota da formação de Eindhoven. De resto, trata-se de uma promoção, já que van Nistelrooy é atualmente o treinador da equipa B do PSV.

Com a saída já anunciada de Roger Schmidt, ele que tem sido associado ao Benfica nos últimos dias, o técnico de 45 anos vai ter a primeira experiência a comandar uma equipa principal, no conjunto que conta com o português Bruma e Carlos Vinícius, emprestado pelo Benfica.

Além de ter várias experiências na formação do PSV, van Nistelrooy foi ainda adjunto da seleção dos Países Baixos.

«O PSV vai seguir um novo caminho este verão e quero fazer parte disso. As conversas com todo a direção reforçaram a minha imagem de ambição de conseguir algo especial com o PSV a longo prazo. Estou pronto para liderar o clube como treinador principal», disse, citado no comunicado.