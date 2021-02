A armada lusa do Olympiakos recebeu e venceu o PSV por 4-2, na primeira mão dois 16 avos de final da Liga Europa.



O campeão helénico, que teve José Sá, Bruma e Semedo na equipa inicial, marcou cedo por Bouchalakis aos nove minutos. No entanto, os holandeses reagiram de imediato e igualaram pelo israelita Zahavi volvidos cinco minutos.



A formação de Pedro Martins fez o 2-1 aos 37 minutos por M'Vila. Contudo, tal como anteriormente, a vantagem grega durou pouco: Zahavi bisou aos 40 minutos. Porém, ainda antes do intervalo o Olympiakos chegou a nova vantagem graças a um golo de El Arabi.



Nos minutos finais da segunda parte Bouchalakis bisou e deu uma boa vantagem para a viagem a Eindhoven.



Por sua vez, Rafael Leão jogou 45 minutos na visita do AC Milan a Belgrado. Os rossoneri estiveram a vencer em duas ocasiões - graças a um autogolo de Pankov e a golo de Hernández -, mas permitiram por duas vezes o empate ao Estrela Vermelha - marcaram Kanga e Pavkov, este último no último minuto de jogo.



Sem Ricardo Pereira, o Leicester empatou em casa do Slavia de Praga e o Dínamo de Zagreb venceu o Krasnodar na Rússia por 3-2.



Por último, o Bayer Leverkusen esteve perto de conseguir uma recuperação notável frente ao Young Boys. Em Berna, os germânicos perdiam por 3-0 ao intervalo, mas conseguiram marcar três golos em vinte e cinco minutos. Num autêntico golpe de teatro, os suíços marcaram aos 89 por Siebatcheu e triunfaram na primeira mão (4-3).