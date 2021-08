Roger Schmidt, treinador do PSV, em declarações na sala de imprensa no final do empate (0-0) frente ao Benfica, que afastou a equipa holandesa da fase de grupos da Liga dos Campeões:

«A equipa do Benfica é muito boa a defender e a partir do momento em que defendeu mais nós não estivemos tão bem. Não fomos suficientemente fortes nas alas para criar jogadas que nos permitissem levar perigo à baliza do Benfica. Alguns jogadores são ainda muito jovens e não estão habituados a jogar a este nível, por isso fiz as mexidas para trazer a equipa de volta ao jogo, mas não conseguimos marcar.

Controlámos o jogo e tivemos algumas ocasiões para marcar, mas não foi o nosso melhor jogo nesta fase de qualificação para a fase de grupos. Não somos uma equipa muito física e numa competição como a Liga dos Campeões é preciso ter mais capacidade física, vamos ver se até final do mercado é possível acrescentar isso à equipa.

No campeonato holandês uma oportunidade por vezes chega. Hoje tivemos uma grande oportunidade na primeira parte e uma grande oportunidade na segunda parte, falhámos ambas, entre outras ocasiões que criámos. Acho que os jogadores não estão habituados a jogar partidas desta importância, mas faz parte do nosso trabalho fazer progredir os atletas.»