Peter Bosz, treinador do PSV Eindhoven, diz que tem «muito respeito» por Ruben Amorim, em declarações à Sport TV, na antevisão do embate entre os dois emblemas, marcado para esta terça-feira, relativo à segunda ronda do novo formato da Liga dos Campeões.

«Queremos ganhar, precisamos de ganhar, principalmente depois de termos perdido o primeiro jogo com a Juventus (1-3). O Sporting começou bem a Liga dos Campeões. É importante para nós ganhar no nosso estádio», começou por referir o treinador da equipa neerlandesa.

O atual treinador do PSV recordou, depois, que já se cruzou com Ruben Amorim, em 2021, quando estava ao serviço dos franceses do Lyon, na disputa do Troféu Cinco Violinos que os leões venceram por 3-2. «Tenho muito respeito por ele. Encontrei-o há três ou quatro anos quando estava no Lyon e jogámos um particular em Alvalade. Ele já era o treinador do Sporting e continua a ser. Olhando para a evolução da equipa é impressionante. Tenho muito respeito por ele», destacou.

O treinador neerlandês destaca o futebol ofensivo das duas equipas e diz que não tem nenhum plano específico para travar Viktor Gyökeres. «Sempre gostei de futebol ofensivo, também o praticamos. São duas equipas únicas, que ganharam todos os jogos do campeonato. Vai ser um jogo entusiasmante. Não penso apenas em Gyökeres. Penso na equipa. É uma equipa muito forte. Claro que têm um goleador, mas toda a gente está focada. É preciso parar a equipa, não só um jogador», comentou.

Quanto ao ambiente que espera encontrar esta terça-feira no Philips Stadion. «Não é um estádio muito grande, tem 35 mil adeptos, mas na Liga dos Campeões tem um ambiente espetacular, especialmente se jogarmos bem. Espero que isso aconteça amanhã», referiu.

Na equipa técnica de Peter Bosz está Schaars, antigo jogador do Sporting. «Disse-me que é um clube muito grande com grandes jogadores. Faz parte da história do Sporting e está muito feliz por isso», referiu ainda.

Já na conferência de imprensa de antevisão do jogo, Peter Bosz destacou uma possível baixa importante na equipa, referindo que «é pouco provável que Joey Veerman [1 golo e 5 assistências esta época] possa ir a jogo diante do Sporting».