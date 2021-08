Roger Schmidt, treinador do PSV Eindhoven, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Benfica (1-2), em jogo da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões:

- Fizemos um bom jogo, merecíamos mais do que o que tivemos esta noite. Estou satisfeito com a nossa exibição, conheço o nível do Benfica, mas foi só o primeiro jogo. Fizemos um bom jogo, na primeira parte não estava muito triste, concedemos facilmente os dois golos, mas estava calmo no intervalo, porque tinha a certeza que podíamos marcar golos esta noite. Tentamos focar-nos no que tínhamos de fazer no relvado e mostrámos na segunda parte o que podemos fazer. Estamos no intervalo da eliminatória e na próxima semana temos outro jogo. Está tudo em aberto, só temos de ganhar em casa.

- Temos de aceitar que nem sempre tudo saiu perfeito. O Benfica teve duas oportunidades e fez dois golos. Nos últimos jogos, fizemos seis e ganhámos seis e marcámos sempre o primeiro golo. Mas temos de estar preparados porque o futebol, às vezes pode ser diferente. Jogas bem, mas sofres dois golos. O Benfica tem uma boa equipa. Temos muitos jogadores jovens, mas mesmo depois do 2-0 continuámos a jogar bom futebol. Conseguimos um golo, tivemos possibilidades para fazer mais, mas estamos muito motivados para darmos tudo no nosso estádio. Conhecemos o adversário e o nosso feeling é que está tudo em aberto.

[Adeptos podem ser decisivos no segundo jogo?]

- Sim, o estádio cheio vai ser muito importante. Os nossos adeptos são fantásticos e estou cem por cento seguro de que nos vão empurrar para a vitória.

[O que falhou nos golos sofridos?]

- O segundo golo foi fácil, uma segunda bola num canto pode sempre acontecer. Devíamos ter defendido melhor o centro para ele não cabecear livre. Uma segunda bola é sempre sorte. Taticamente podíamos ter estão melhor. Abrimos muito espaço demasiado cedo.

[O que vai mudar no segundo jogo?]

- Estamos a jogar num nível elevado, jogámos em Lisboa, com a mesma exibição e um pouco mais de foco no ataque e melhor eficácia e podemos ganhar na próxima semana. Temos de ser mais eficazes. Queremos jogar bom futebol, mas depois que isso se veja nos resultados.

[Está interessado em Waldschmidt?]

- Não vou falar sobre boatos.

[Mario Gotze esteve muito pressionado]

- Fez um bom jogo, os adversários estão sempre focados nele para lhe dar pouco espaço porque ele cria boas oportunidades, combina com os companheiros. Ele fez um bom jogo, mas não é fácil criar oportunidades frente ao Benfica. Jogam com três centrais, mais dois médios à frente, mas acho que fez um bom jogo.