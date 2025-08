Certamente um dia de muitas emoções para os adeptos do PSV. O emblema neerlandês conquistou a Supertaça no mesmo dia em que o antigo capitão, Luuk De Jong, foi apresentado como reforço do FC Porto.

No jogo decisivo, O PSV venceu os Go Ahead Eagles, vencedor da Taça dos Países Baixos, por 2-1 para conquistar a 15.º Supertaça da história do clube. Mas, para isso, foi preciso operar uma reviravolta no marcador.

Mathis Suray, médio de 24 anos, inaugurou o marcador a favor do Go Ahead Eagles aos 35 minutos. Sem mais golos na primeira metade, o PSV foi para intervalo a perder por 1-0, aproveitando para se despedir oficialmente de De Jong.

A resposta do bicampeão neerlandês surgiu na segunda metade. Ivan Perisic apareceu pelo corredor esquerdo e cruzou para dentro de área, eis que Gerrit Nauber, defesa central alemão, desviou o esférico para a própria baliza.

Com o empate restabelecido, o PSV partiu, com mais agressividade, para cima do adversário. O golo da reviravolta aconteceu no minuto 84. Sergino Dest, lateral ex-Barcelona, atirou a contar para o 2-1.

Sem mais golos na partida, o PSV arrancou a temporada 2025/26 com um título, no exato mesmo dia em que se despediu do antigo capitão, Luuk de Jong.