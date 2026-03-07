O PSV segue imparável rumo ao tricampeonato e, neste sábado, venceu na receção ao AZ Alkmaar (2-1). O defesa Alexandre Penetra (ex-Famalicão) foi totalista nos visitantes.

Ainda que o defesa Van Duijl tenha adiantado o AZ aos 13 minutos, o avançado Parrott concedeu um autogolo aos 45 minutos. Entre trocas, outro avançado – Pepi – completou a reviravolta aos 86 minutos.

Assim, o PSV lidera com 68 pontos, 20 de vantagem sobre o Feyenoord. Por sua vez, o AZ é sexto classificado, com 39 pontos.

Também neste sábado, o Ajax (3.º) perdeu na visita ao Groningen (10.º) por 3-1. Ao cabo de três jornadas sem vencer, o emblema de Amesterdão regista 44 pontos, a quatro do Feyenoord.