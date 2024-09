Na tarde deste sábado, na quinta ronda da Liga dos Países Baixos, o PSV triunfou na receção ao NEC (8.º), por 2-0. Beneficiando da expulsão do médio Kodai Sano, aos 9m, Luuk de Jong aproveitou para inaugurar o marcador, de penálti, aos 11m.

Pouco depois, aos 16m, Til Guus duplicou a vantagem.

O PSV – que receberá o Sporting na segunda jornada da Champions, a 1 de outubro (20h) – é líder, com 15 pontos, mais dois face ao AZ Alkmaar.

Na estreia na Champions, o emblema de Eindhoven visitará a Juventus, na tarde de terça-feira (17h45).

À atenção do Benfica

O Feyenoord empatou, a dois golos, no reduto do Groningen (4.º). Ainda que os visitantes tenham beneficiado do autogolo de Van Bergen, aos 33m, e do acerto de Igor Paixão, aos 70m, a reação dos anfitriões ficou guardada para o fim.

Aos 81m, Willumsson reduziu. Dez minutos volvidos, aos 90+1, o avançado islandês repôs a igualdade. Assim, Willumsson capitalizou os 37 minutos em campo.

A jogo foi também o português Rui Mendes, de 24 anos, avançado formado na Alemanha e que emigrou para os Países Baixos em 2021.

Na tabela, o Feyenoord é quinto, com seis pontos, ainda que guarde um jogo em atraso. Na estreia na Champions, o emblema neerlandês receberá o Bayer Leverkusen, na tarde de quinta-feira (17h45).

O Feyenoord visitará o Benfica na terceira jornada da Liga dos Campeões, a 23 de outubro (20h).