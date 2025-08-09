No princípio da defesa do bicampeonato, o PSV goleou na receção ao Sparta Rotterdam, por 6-1. Na noite deste sábado, num encontro de sentido único, Van Bommel (3 minutos), Perisic (40m), Dest (45+2m), Veerman (50m), Til (70m) e Gasiorowski (77m) fizeram os golos do emblema de Eindhoven.

Pelo meio, aos 63 minutos, Ltaief reduziu.

Assim, o PSV junta-se a Nijmegen e Feyenoord no lote de líderes. Os bicampeões em título apontam à visita ao Twente, a 17 de agosto.

Entretanto, em Roterdão, o Feyenoord venceu NAC Breda por 2-0, graças aos golos de Steijn (3m) e Ueda (55m). Do banco de Van Persie saiu Tengstedt (ex-Benfica), mas não Gonçalo Borges (ex-FC Porto).

No calendário do Feyenoord segue-se a visita ao Fenerbahçe, na segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões (2-1), na tarde de terça-feira (18h).