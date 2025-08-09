VÍDEO: PSV esmaga no arranque da Eredivisie, Feyenoord também vence
Bicampeões iniciam campeonato com goleada na receção ao Sparta Rotterdam
Bicampeões iniciam campeonato com goleada na receção ao Sparta Rotterdam
No princípio da defesa do bicampeonato, o PSV goleou na receção ao Sparta Rotterdam, por 6-1. Na noite deste sábado, num encontro de sentido único, Van Bommel (3 minutos), Perisic (40m), Dest (45+2m), Veerman (50m), Til (70m) e Gasiorowski (77m) fizeram os golos do emblema de Eindhoven.
Pelo meio, aos 63 minutos, Ltaief reduziu.
Assim, o PSV junta-se a Nijmegen e Feyenoord no lote de líderes. Os bicampeões em título apontam à visita ao Twente, a 17 de agosto.
Entretanto, em Roterdão, o Feyenoord venceu NAC Breda por 2-0, graças aos golos de Steijn (3m) e Ueda (55m). Do banco de Van Persie saiu Tengstedt (ex-Benfica), mas não Gonçalo Borges (ex-FC Porto).
No calendário do Feyenoord segue-se a visita ao Fenerbahçe, na segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões (2-1), na tarde de terça-feira (18h).