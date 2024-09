O treinador do PSV Eindhoven, Peter Bosz, reconheceu esta segunda-feira que a formação neerlandesa precisa de estar num «grande nível» para derrotar o Sporting, no encontro entre os dois clubes para a Liga dos Campeões.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, Bosz teceu rasgados elogios ao timoneiro leonino, Ruben Amorim.

«Está lá há quatro ou cinco anos e, quando eu ainda estava no Lyon, ficámos impressionados num jogo particular. Agora só tem jogadores melhores. Têm qualidades para mudar rapidamente, mas também para aplicar alta pressão. Jogam com muita intensidade», afirmou, citado pela Lusa.

Tal como já havia dito à SportTV, o treinador de 60 anos rejeitou qualquer tipo de marcação especial a Viktor Gyökeres: «Já jogámos contra bons avançados antes, por isso não vamos fazer nada diferente do normal. Nós próprios temos de alcançar um nível mais elevado. As equipas que defrontamos, a Juventus, mas também o Sporting, são equipas de boa qualidade, pelo que temos de atingir o nosso melhor nível para vencer. Na verdade, o nível da época passada.»

Por sua vez, Mauro Júnior elogiou o Sporting e confessou que está ansioso pela partida, a contar para a segunda jornada da fase de liga da Champions.

«Estou algo ansioso. Vimos o Sporting na época passada, estiveram muito bem. Esta temporada, continuam com essa tendência, por isso acho que será uma grande partida», afirmou o lateral esquerdo dos neerlandeses.

O Sporting joga em casa do PSV esta terça-feira, a partir das 20h00.