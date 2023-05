Ruud van Nistelrooy vai deixar o comando técnico do PSV Eindhoven.

Em comunicado, o emblema neerlandês informa que a decisão partiu do próprio. «O PSV lamenta a sua decisão, mas agradece-lhe por ter conquistado a Supertaça e a Taça e espera terminar o campeonato no segundo lugar», lê-se, na nota.

Van Nistelrooy assumiu a equipa principal do PSV no início da presente temporada – sucedeu a Roger Schmidt –, depois de um ano a comandar a formação secundária do clube de Eindhoven.