Bruma já é jogador do Olympiakos. O extremo já cumpriu todas as formalidades, depois de ter chegado a Atenas acompanhado do empresário Catio Baldé, já fez os exames médicos e assinou este sábado um contrato por um ano com o clube grego.

Recorde-se que Bruma chega ao Olympiakos por empréstimo do PSV, ficando o clube grego com opção de compra do passe. Se o Olympiakos acionar essa cláusula de compra do passe, então Bruma ficará ligado ao Olympiakos por mais quatro temporadas, ate 30 de junho de 2025.