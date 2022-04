O PSV, orientado por Roger Schmidt, alemão que já tem acordo para ser treinador do Benfica na próxima temporada, venceu na receção ao Waalwijk, por 2-0.

Joey Veerman abriu a contagem aos 38 minutos e Jordan Teze estreou-se a marcar pela equipa principal do emblema de Eindhoven, a passe de Carlos Vinícius. O avançado emprestado pelo Benfica serviu o defesa com um passe «picado» para a entrada da grande área.

Em campo, esteve ainda Bruma, que saiu aos 87 minutos, enquanto Joel Pereira foi suplente não utilizado nos visitantes.

A cinco jornadas do fim, o PSV é segundo classificado do campeonato neerlandês, com 68 pontos, menos quatro do que o líder Ajax.

